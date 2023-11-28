強詞有理：日韓靠不住

時隔4年，中日韓三國外長終於在南韓釜山面對面會談，談甚麼？無非談如何恢復三邊合作，如何落實三國領導人峰會。對此，日韓顯然更心急更焦慮，中方不過是順水推舟而已。原因很簡單，美國帶頭緩和與中國關係，日韓這些附庸國自然要跟隨，何況兩國經濟低迷出口不振，實在離不開中國市場。中方倒是無所謂，「你見或者不見，我都在這裏」，如今主要是日韓有求於中國，而不是中國有求於日韓，北京大可謀定而後動，以不變應萬變。

這不是妄自尊大，而是事實。近年來，日韓跟在美國後面上竄下跳，對中國極盡挑釁之能事，在科技封鎖方面更是做到十足，比美國猶有過之，結果沒有得到任何好事，反而使自己陷於異常尷尬和不利的處境，蒙受巨大經貿損失。南韓出口固然跌跌不休，貿易逆差屢創新高，日本也好不到哪裏去，一度似乎好轉的經濟最近又掉頭向下，第三季度GDP比去年同期下降2.1%，跌幅遠超市場預期，前景委實不妙。

儘管當前中國經濟也遇到一些困難，但相對於日韓以及其他主要經濟體，中國的情況明顯好得多。最重要的是，中國擁有超級龐大的市場，經濟韌力和潛力非任何國家可以相提並論，日韓囂張歸囂張，始終還是要跟中國做生意。美國尚且無法與中國脫鈎，何況是日韓？這正是兩國急於緩和對華關係的主要原因。

不過，江山易改，本性難移。日韓始終是美國的附庸，一切唯華盛頓之命是從，沒有戰略自主可言，壓根兒靠不住。今天美國對華示好，日韓即時伸出橄欖枝，明天美國對華變臉，日韓也勢必會換上另一副面孔。中方當然知道這種國家首鼠兩端，不會輕易相信其任何承諾，充其量虛應故事。所以，即使中日韓領導人峰會如約而至，恐怕也是各說各話，不可能取得重大突破。有人期待日韓拒絕在中美之間選邊站隊，不參與陣營對抗，無異於緣木求魚。

尤其是日本這種民族，不僅欺善怕惡，而且自私自利，更兼野心勃勃，誰也不信他們會放下屠刀立地成佛。最近日方喋喋不休要求中方取消水產禁令，撤除在釣魚島附近「日方專屬經濟區海域」設置的浮標，還要求釋放在華被拘留的日本間諜，可見小日本只是關心本身的政治經濟利益，根本不是真心改善對華關係。