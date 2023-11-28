龍吟虎嘯：趕忙與中美解套

因為中美大國博弈，美國拉攏、糾集盟友圍攻中國，日本和南韓與中國關係緊張，看得出日韓有被美國脅迫成分。這些年的情況，是日韓與中國在各方面的關係特別是經貿、科技、文化、人員交流極為密切，彼此互惠互利很大。

中日韓之間，只有深耕拓展彼此關係的理由，沒有要把關係搞糟的理由，但是日韓抵不過美國從自身利益出發，把它們綁在自己戰車上和中國搞壞關係的壓力，於是按照美國的定調和要求參與打壓中國。在這個過程中，它們不可避免地承受重大損失，而山姆大叔不會給他們甚麼補償，在美國面前的日本、南韓沒有多少政治主權和外交主權，它們都是美國的附庸。

早在二戰後，它們就被美國軍事佔領，成為美國在亞太區的軍事基地，日韓若敢不聽山姆大叔的，隨時會被收拾。對此，日韓有苦難言及敢怒不敢言，在美國只有威逼沒有利誘面前，有時還要「強裝笑容，硬奏凱歌」，好像自己「抗華」多麼英雄似的，尤其是日本特別狐假虎威，經常跳出來在「核心利益」上挑釁中國，博老美歡心。

日本和南韓追隨美國，為山姆大叔賣命，唯一能夠獲得的「好處」是夢想「賭」美國能打敗中國，到時他們可「立功領獎」，可分一杯羹。然而，現在這個僥倖的夢想也破滅了，美國打壓中國毫無寸進，拜登政府在俄烏之戰、巴以之戰、國內外問題成堆，危機四伏，明年大選連任總統很可能失敗的壓力山大下，不能不在東方戰線暫且收兵，急忙和中國修復關係，在三藩市舉行「習拜會」。日韓一看，正好解套！

近日中日韓外長聚首釜山，商討三國領導人明年舉行峰會。當然，姿態是有了，行動也開始了，但三方各自關注和共同關注的問題是否能談妥還須努力，如日韓關注的朝鮮半島局勢，中國關注的外國勢力插手台灣，談成非易也。