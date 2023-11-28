印鈔廠職員 清潔劑濺眼

【本報訊】昨晨10時許，大埔工業邨大盛街一間印鈔廠內，一名姓劉（54歲）男職員疑被清潔劑濺中眼睛受傷，由同事協助沖洗及報案，事主其後由救護車送往大埔那打素醫院治理。執法部門將案件列作「有人意外受傷」，事發原因有待調查。