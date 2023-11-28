要聞港聞

小學男師校內觸電傷手

救護員接報到場。（陳俊華攝） 救護員接報到場。（陳俊華攝）
救護員接報到場。（陳俊華攝）
【本報訊】青山公路新田段惇裕學校內，昨晨8時許一名姓盧（51歲）男教師懷疑誤觸電掣插座，被電傷手部，由同事報案求助。事主清醒由救護車送往北區醫院治理。據悉，事發時並未開始上課，意外原因有待調查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc