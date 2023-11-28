11月28日(二)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月28日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
小學男師校內觸電傷手
救護員接報到場。（陳俊華攝）
【本報訊】青山公路新田段惇裕學校內，昨晨8時許一名姓盧（51歲）男教師懷疑誤觸電掣插座，被電傷手部，由同事報案求助。事主清醒由救護車送往北區醫院治理。據悉，事發時並未開始上課，意外原因有待調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20231128-1128_00176_265/小學男師校內觸電傷手
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc