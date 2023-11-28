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行山翁心臟病發 飛服隊營救
事主由直升機送抵東區醫院治理。（張開裕攝）
【本報訊】昨日早上10時許，一名熱愛遠足的七旬翁，偕3名友人往獅子山行山期間，在沙田望夫石一帶懷疑心臟病發不適，由同行友人報案求助。消防趕往現場擬展開救援，期間政府飛行服務隊直升機亦奉召出動，飛臨現場上空把事主吊起，再送往東區醫院治理。
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