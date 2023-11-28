尖山隧道 連切雙白線舞龍 馬路炸彈追撞瘋

遭撼尾私家車女乘客胸痛 昨晨一輛私家車在青沙公路尖山隧道內，不斷違規連續越過雙白線，最後追撞另一輛私家車車尾，造成被撞車輛一名女乘客胸口痛楚，需要送院救治，肇事女司機及被撞私家車司機俱無恙。有「車Cam」拍下意外經過，片主將影片上載到社交網惹來網民熱議，有人指片中橙色私家車最少切了3次雙白線，僅憑影片報1823政府熱線，女司機應該要停牌；另有人稱「這種人不應該再畀車牌佢揸車」。

肇事女司機在場助查 昨晨8時許，一輛橙色私家車在尖山隧道往九龍方向的管道內，追撞一輛白色私家車車尾，致白色私家車上一名姓趙（41歲）女乘客胸口痛楚，需由救護車送院治療。橙色私家車姓楊（52歲）女司機及白色私家車姓陳（33歲）司機均無恙，在現場協助調查事故原因。

有「車Cam」拍下意外一刻，影片在社交網上流傳，片中見到橙色私家車沿青沙公路駛至尖山隧道入口，突然由中線切入左線；在進入管道時，疑因被前面旅遊巴阻擋，私家車硬切雙白線，由左線切回中線。在進入管道行駛一段路後，橙色私家車竟然不顧右線有其他車輛差不多與其並排而行，再強行越過雙白線，從中線切入右線，導致右線車輛作出急煞。

約兩秒鐘後，橙色私家車追撞前面一輛白色私家車，兩輛涉事私家車前行一段路後雙雙停下。橙色私家車停於右線與中線之間，車頭蓋撞至摺曲，白色私家車則停於右線。尾隨而至的其他車輛，紛紛扭軚駛入中線，閃避該兩輛涉事私家車，影片到此結束。

「不應再畀牌佢揸車」 網民看過影片後議論紛紛，有人即指女司機離譜，「成段片最少Cut（切線）咗3次雙白線（包括埋撞嗰次），無TA（交通意外）拎片去1823，分段做嘅話畀埋改進嗰3分，佢都應該要停牌」；有人則表示，「呢啲×街，畀個牌佢，即係害人」、「這種人不應該再畀車牌佢揸車啦」；有人斥責司機「神經病，食咗藥定飲咗酒，正宗馬路炸彈」、「黐線，視雙白如無物不停Cut（切線）」；另有人打趣稱，「橙車應該認識白車，真係趕過去打招呼，不過10分可能走唔甩，立即停牌啦」。