感不適報案未被尋獲 失救翁死因研訊展開

【本報訊】一名男子2017年在太子感不適致電「999」報案，惟救護員抵達其報稱所在位置卻找不到他，致電又無人接聽。救護員在附近搜索無果，遂在抵埗後7分鐘通知上級無發現及收隊。兩小時後有途人發現事主不省人事並報案，惟事主已證實死亡，身上漸見屍斑。死因庭昨開始就案件展開死因研訊，初步預計需時5天。

男死者是賴志超，終年65歲。聆訊由死因裁判官周至偉處理，有陪審員陪同審理。庭上透露，死者被發現倒臥砵蘭街286號對開。消防救護隊目姚中強供稱，2017年6月16日清晨約6時，他接到通知指太子道西與砵蘭街交界對開，有人報稱頭暈氣喘，遂出車尋找事主。約6時10分，他抵達上址，但無發現，兩度致電報案人無人聽。他之後沿街巡視，曾見到一個疑似是報案人，但發現原來只是露宿者。他在6時17分通知上級，說沒有發現，之後便收隊離開。

兩小時後揭坐店前有屍斑 執法人員許文豪供稱，6月16日當日早上約8時36分，他收到通知指砵蘭街對開有人暈倒，約7分鐘後抵達現場，當時死者坐在一間店舖門口，背對店舖鐵閘，面向行人路，下巴貼胸口，嘴有泡沫，初步察看不見傷勢，但已有屍斑。死者當時沒有知覺，在場的救護員檢驗後，證實死者已死亡，毋須送院。他後來知道死者在當日清晨近6時，曾致電「999」，至約8時半，有途人發現死者失去知覺，於是報案。案件編號：CCDI-745/2019