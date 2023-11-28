凱施餅店清盤聆訊 押後明年1‧29再處理

官頒令21天內向領展支付170萬元欠租 凱施餅店捲入多宗錢銀糾紛，且有多間分店被業主入稟法院追租及要求收舖，早前更被指拖欠薪金及強積金供款。凱施的經營公司繼本年初有債權人申請將它清盤後，於今年7月再被其他債權公司入稟高院，申請將其清盤。今年7月份的清盤案件昨於高院作提訊，凱施一方要求把清盤聆訊押後3個月，以待與潛在投資者商討投資方案，呈請方則認為押後時間過長，要求先支付欠租。法官最後將清盤聆訊押後至明年1月29日再訊，並頒令凱施須於21天內向呈請方先支付170萬元欠租。

本案被呈請清盤的是凱施食品有限公司，案件最初的呈請方是東亞銀行有限公司及滙中興業有限公司，現時則被領展物業有限公司所取代。凱施要求押後清盤聆訊3個月，但法官陳靜芬指呈請方已就凱施拖欠其中7個物業租金獲得判決，除非凱施願意向呈請人支付部分欠租，否則認為聆訊押後時間過長。

凱施：或可得出重組方案 經雙方再在庭外商討後，呈請方要求凱施於押後清盤聆訊期間，承諾支付兩個月欠租共170萬元，另須向法庭支付保證金。凱施表示押後兩個月期間或會得出重組方案，目前仍不能保證能否全數還清債務，仍須等待投資計劃，申請就清盤呈請呈交誓章。

法官最終拒絕呈請人就支付保證金之申請，另拒絕讓凱施再呈交誓章，並將清盤聆訊押後至明年1月再訊，凱施須於21天內向呈請人支付兩個月租金共170萬元；據呈請方於早前的提訊上表示，被凱施拖欠逾1,000萬元債項。

欠租欠供強積金屢被入稟 凱施的多間分店於過往數年間，被多個舖位業主入稟高院追討欠租，當中包括作為本港多個公共屋邨商場業主的領展物業有限公司。凱施除欠租外，亦被指拖欠員工工資及沒有向積金局繳付僱員強積金供款。強制性公積金計劃管理局於本月中，曾入稟區院，指凱施沒有向積金局繳付僱員在今年8月的強制性供款，並追討共44.2萬元欠款。

據該入稟狀指出，被告並沒有在今年8月，就僱員的強制性公積金計劃作出相應的強制性供款，原告於是從《強制性公積金計劃條例》向被告追討合共44.2萬元及相關訟費。案件編號：HCCW 312/2023