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59歲男病人擅離廣華失蹤

廣華醫院有病人自行離開病房後失蹤。 廣華醫院有病人自行離開病房後失蹤。
廣華醫院有病人自行離開病房後失蹤。
【本報訊】前日下午約6時15分，一名59歲男病人在廣華醫院外科病房留醫期間自行離開，保安員已在全院範圍搜索病人，惟未能尋獲。廣華醫院發言人表示非常重視事件，已報案求助。該病人身高約1.68米，瘦身材，短髮，身穿藍色風褸；院方呼籲公眾人士若發現病人，請立即聯絡執法部門。
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