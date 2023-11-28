3親屬誘女童撤控強姦 原審判刑過輕須加監

嚴重罪行妨礙司法 改囚6至9年半 男子被女兒指控強姦，於收押所羈留時向家人傳達訊息，指示他們阻止女兒出庭或要對方改口供撤回指控。期間家人分別涉利誘或游說女事主，最終強姦控罪撤銷，惟女事主父親、祖母及叔叔卻因而被控。3人前年被陪審團裁定妨礙司法公正等罪成，判囚4年9個月至6年半。3人就定罪提出上訴；律政司則認為刑罰過輕提覆核。高院上訴庭早前經開庭後駁回3人上訴，但批准律政司覆核，把3人刑期改為監禁6年至9年半。上訴庭昨頒下判詞解釋裁決理由，指原審法官判刑過輕。

原判入獄4年9個月至6年半 3上訴人是女事主X（現年19歲）的父親（46歲）、祖母（70歲）和叔叔（40歲）。3人同被裁定一項串謀妨礙司法公正罪成，指他們於2018年10月8日至2019年1月23日在香港，致使X在一宗高院刑事案的審訊程序中，更改原擬作出的證供。父親另被裁定一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪成。X父原被判監6年半，祖母及叔叔則各判囚4年9個月。

兩罪同期執行 原則性犯錯 3人原本均已服刑完畢，因律政司於今年6月覆核得直，3人須再入獄服刑。刑期覆核方面，潘敏琦法官於判詞指，本案屬嚴重罪行，若干犯此罪行的人得逞，公眾對刑事司法制度信心會被動搖，須判阻嚇性的長期監禁以儆效尤。事主父親屬一而再，再而三操控他人妨礙司法公正，是案件的策劃人、始作俑者和最終受益人。

判詞指就他的首項控罪，原審法官以監禁6年半作量刑起點實屬過輕，應以9年作基準。法官因他羈押了400多天而就兩罪同期執行，判詞指屬原則性犯錯，他被羈押是因原本的強姦案所致，與本案無關，故就第二項控罪當中兩年分期執行，因本案屬覆核及他原已服刑完畢，減刑至監禁9年半。

就女童祖母及叔叔，判詞指雖然他們未必一定涉及經濟上的得益，但也應有一定程度無形得益，原審法官就兩人控罪的量刑起點屬過輕。扣除因本案屬覆核及兩人原已服刑完畢而減刑一年半後，改判兩人監禁6年。

有關定罪上訴，3人批評控方結案陳詞有偏頗，且過度冗長，其陳詞在周五作出，讓陪審團有兩天時間在腦海沉澱才到辯方回應，會構成不公。判詞指控方確有權作結案陳詞，且不屬冗長，亦沒有如上訴方指極度帶有個人意見色彩。而且辯方之後有長達5天的密集式結案陳詞，亦較接近陪審團退庭商議時間，可蓋過控方陳詞在陪審團心目中所佔分量。上訴庭認為3人定罪並無不穩妥並駁回上訴。案件編號：CAAR 13/2021、CACC 193/2021