綜合系統使用率低 倡法院強制實施

【本報訊】香港法庭電子化緩慢，立法會司法及法律事務委員會昨召開會議，多名議員關注綜合法院案件管理系統（綜合系統）使用率偏低的原因，亦有議員建議司法機構毋須再就使用綜合系統作諮詢，認為對強制實施安排「唔逼唔得」。司法機構表示，綜合系統正逐步增加登記率，認為業界需時習慣。

司法機構早前推出綜合系統，以電子方式處理各級法院的法庭相關文件及付款事宜，讓法庭使用者可隨時隨地在法院登記處辦公時間內外靈活便捷地向法院提交文件、翻查及查閱已存檔文件，以及進行電子付款。議員陳曼琪指出，截至2023年10月31日，共有350名法庭使用者，包括283所律師行，註冊綜合系統的帳戶，然而執業的事務律師逾萬人，近千間律師行，認為機構要加把勁，問到機構有否評估數字緩慢的原因。司法機構政務長梁悅賢回覆指綜合系統正逐步增加登記率，認為逐步增加原因是業界需時習慣，而強制執行使用綜合系統亦需要立法需時準備。

擬明年初試行直播部分案件 司法機構亦會在2023年年底就有關強制實施綜合系統諮詢法律界及其他持份者，實施方向和時間表等。議員林新強認為強制實施安排「唔逼唔得」，因為使用系統會加快法律程序，但部分人會使用拖慢程序戰術，因此要律師自願使用系統「行唔通」。他建議機構盡快進行使用電子預約系統提供網上預約服務，讓法庭使用者預約法院登記處的特定服務，問到推行時間表。梁悅賢回應指諮詢方法非是否應該執行，而是落實方向，又指目前有電子郵件方式供法律界排期，不過感覺法律界並未習慣有關形式，承諾會多作推進。另梁又透露司法機構計劃2024年年初就選定小部分的案件試行直播。