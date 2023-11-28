港府擬推動大灣區病歷互通

【本報訊】本港將進一步融入大灣區，從通關及辦理證件上將會更便捷。創新科技及工業局局長孫東透露，粵港兩地各推出首批超過50項「跨境通辦」政務服務，便利市民「足不過關」，在大灣區可辦理多項民生事務，包括更新香港駕駛執照、辦理公司商業登記等。

現時本港醫療券可以有限度在內地使用，政府計劃將目前應用範圍，擴至大灣區3至5間「三甲醫院」（即三級甲等醫院），不再局限於香港大學深圳醫院，加上愈來愈多港人在大灣區定居，對內地醫療需求殷切。孫東指，未來有望實現病歷互通，但他強調一切個人私隱資料如要跨境，必須得到當事人授權，政府不會無故將有關市民的個人資料輸送到其他地方。

提及推動再工業化，孫東期望，製造業未來可於本地生產總值佔比達5%，並期望5至10年做到，但相信並不容易。

元朗微電子中心料明年啟用 他又說只靠數個傳統行業，不足以支撐700萬人口的高質量發展，要保持區域內經濟優勢，需要實現經濟轉型，形容是「別無他路可走」。他又認為本港發展工業化的目標要明確，不宜貪心及逃避，需要結合科研實力。而設於元朗創新園區的微電子中心正在建設，預計明年啟用。