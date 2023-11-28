零碳天地「築樂園2」 體現可持續發展

【本報訊】為推動香港園境設計發展，香港園境師學會與建造業議會日前以組裝合成建築法興建遊樂空間的概念，於九龍灣零碳天地展出全新作品「築樂園2」。該具突破性的互動展覽，憑創新設計和獨特元素，為訪客帶來前所未有的娛樂體驗。香港園境師學會表示，計劃明年舉辦設計比賽，集思廣益為園境設計未來發展探索新的領域。

沿用組裝合成建築法 香港園境師學會會長陳元敬介紹，「築樂園2」以靈活多變的八面體活動構件為基礎，運用層壓竹、聚氯乙烯、繩網等多種材料，呈現出世界的豐富多樣性。其中，構件頂部特別設置花槽，旨在提倡城市綠化，減少熱島效應並促進城市生物多樣性。此外，「築樂園2」設計上，顧及注重植林的碳匯功能，以及建築材料的碳排放問題。竹子作為一種生長迅速且不需要重新種植的理想材料，其碳排放量相對較低。

陳元敬表示，該設計從材料的選擇到設計理念，都體現可持續發展的核心理念，旨在讓遊客們在享受遊樂的同時，發現綠色生活的樂趣和知識，共同實踐低碳生活方式。