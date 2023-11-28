外來人才樓稅「先免後徵」 月接132申請

【本報訊】早前施政報告提出樓市減辣，把新住宅印花稅和買家印花稅由原來15%降至7.5%，又推出合資格非香港永久性居民的人才購買樓宇「先免後徵」機制。立法會審議相關草案委員會昨召開會議，政府指「先免後徵」計劃實施以來，一個月內接獲132宗申請。

9年期滿未留港7年 須補繳印花稅 議員黃錦輝詢問當局合資格人才是否有居港時間要求，以及人才如果沒有留港7年，入境處會否主動通知稅務局徵收稅款。房屋局局長何永賢指條例訂定訂立9年年期讓人才留港成為永居，入境處會注意名單，9年期滿發現未留港7年的人才，會啟動機制通知稅局，引用條例令他們30日內繳交稅款。

會計界議員黃俊碩關注早前推出「先徵後退」時已建議改為「先免後徵」，但未獲採納，詢問為何政府改變策略，以及如人才離世，繼承人能否同時享用免稅，又詢問如先免後徵激發需求，當樓市需求去到特定位置時候，政府到時會否「縮沙」改變政策。

何永賢指實施先徵後退後，過去一年多次加息，對樓市有影響，而樓市交投量比高峰時6,000多降至現時3,000多，因此需要就不同因素考慮。她又認為措施力度「恰當」，因希望樓市平穩健康發展，需要多方面平衡。

房屋局常任秘書長羅淑佩表示，如果人才離世，做法等同香港居民，即樓宇成為遺產變為受益人所得，需要減除遺產一切責任、押記，剩餘才歸其所有，因此繼承人需要繳付押記稅項。稅務局副局長梁建華也指人才過身後，要在30日內解押，稅務局和入境處將商量制度交換人才資料以進行追稅行動。

議員郭偉强則關注相關稅項會否計算通脹，何回應指政策要有吸引力，且操作上需要簡單清晰，而利息有升有跌，因此認為不需要計算，羅補充指不預計有大量人才會不成為永居，因此認為沒有必要。