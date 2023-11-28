假八達通程式釣魚短訊雙軌行騙 一周內71人中招 共損失逾21萬元

【本報訊】近日各類騙案頻生，甚至八達通亦遭不法之徒假冒行騙。執法部門上周五（24日）表示，一周內接獲至少71人報案求助，涉及款項超過21萬港元。另外，坊間近日亦出現一款名為「八達通（內測）」的疑似毒App（電話應用程式），經初步分析後，當局相信能取得Android用戶手機存取權限，藉此入侵電話進行非法行為。

是次假冒八達通騙案手法為雙料假冒，即以釣魚短訊及毒App「雙軌並行」。執法部門解釋，與其他釣魚手法類同，騙徒會透過發放SMS短訊，以八達通積分即將到期為餌，誘使市民點擊連結進入偽冒的八達通網站，在輸入個人電話號碼、驗證碼、八達通號碼等資料後，不法之徒便會登入事主電子錢包並轉走資產。

籲勿按不明連結 保護個人資料 另有部分假網站要求受害人輸入信用卡號碼、信用卡安全代碼（CVV），以及一次性密碼等，從而進行未授權交易以騙取財產。當局提醒市民切勿點擊任何不明連結，不要輕易透露個人或敏感資料，並應從官方渠道下載電話App，使用抗惡意軟件工具及經常保持更新。