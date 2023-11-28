HOUNAX案145人遭殃 證監角色未派用場

虛幣平台詐騙靠自救 被促應提早出手 虛擬資產交易平台「HOUNAX」涉嫌詐騙案，目前受害增至145人，涉款高達1.48億元。而早將HOUNAX列入可疑名單的證監會，卻表示該平台並非證監會的持牌機構，因此不受監管，無權停止其運作。有議員質疑，證監會的角色被動，應該加緊巡查並多做一步，例如提前封鎖平台。

證監會昨表示，收到18宗涉及HOUNAX的投訴，而執法部門則指，截至昨日下午4時，共接獲145名受害人報案，當中涉及金額約1.48億元。HOUNAX於本月初已被證監會列入「無牌公司及可疑網站」名單，議員江玉歡昨於電台節目表示，名單上的平台數量眾多，認為不可能單靠名單便要求市民「自求多福」。

她指出，外國封鎖同類詐騙網站出手很快，本地執法部門落後太多，又批評證監會角色被動，形容情況是「拘捕賊人後仍然容許他入屋打劫」，建議證監會加強巡查社交網絡，發現可疑網頁主動通知市民，甚至提前封鎖平台。證監會今年6月起要求虛擬資產交易平台申請牌照，但設一年寬限期，江玉歡表示，雖然寬限期只剩幾個月，但當局亦應該研究縮短期限。

平台凍結資金 涉款逾1.4億 反詐騙大聯盟召集人、立法會議員吳傑莊在同一個電台節目表示，聯盟至今接獲至少5宗求助個案，當中有受害人在戶口存放近100萬元，目前已被凍結，有關平台聲稱資產被反洗黑錢部門調查，要求再存放3%資金，以驗證解凍資金。他指出，有事主在社交平台被引導至有過百人的通訊群組，但當中大部分都是假帳戶，其後有人會私訊受害人引誘開戶，聲稱可以短時間賺大量金錢，呼籲市民要小心選擇正規的投資平台，不要因為聲稱的回報高便投資，以免「利大本無歸」。

非法平台未持牌 無法監管 證監會行政總裁梁鳳儀表示，該會9月底收到首宗投訴，到10月陸續收到未能出金的投訴，由於調查需時，至本月1日將平台列入「無牌公司及可疑網站」名單，惟平台不受監管，亦非證監會持牌機構，證監會無權停止平台運作，但已透過早前新設立的專責機制，就事件與執法部門分享情報。她指，該會收到的投訴多是大額出金時受阻，呼籲投資者勿再「入金」，盡快舉報，又強調出現詐騙與相關平台申請牌照寬限期無關，亦非監管有漏洞。