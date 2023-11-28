物流業人手老化及不足 關注增撥外勞

【本報訊】近年本港物流業地位下跌，政府提出現代物流發展行動綱領，望帶動物流業發展。立法會經濟發展事務委員會昨討論行動綱領，有議員指部分地方司機平均年齡更接近70歲，要求當局交代如何應對物流業人力資源不足，亦有議員指不同行業都面對搬遷問題，促政府在發展物流業的同時亦要基建先行，建立產業搬遷委員會，讓當局繼續協助生產。

針對物流業人手短缺，議員嚴剛更指葵涌碼頭的司機平均年齡更接近70歲，問及政府會如何應對中短期人力不足問題，會否考慮向業界增撥外勞配額。運輸及物流局首席助理秘書長朱瑞雯表示，當局有海運及空運培訓基金鼓勵大眾從事有關工作，亦鼓勵營辦商善用輸入人才計劃以解決人力短缺問題。

倡設委員會助產業搬遷 身兼行政會議成員的議員林健鋒指不同行業都面對搬遷問題，雖然政府指會稍後安排土地予業界營業，但他認為幾年業界「捱唔到」，工業一旦離開生產地就「捱唔到」，要求政府在發展物流業的同時亦要基建先行，建立產業搬遷委員會，讓當局繼續協助生產。運輸及物流局副秘書長陳婉雯回覆指會與發展局商討安排。

航運交通界議員易志明則指香港和內地發展同質化，形容為惡性競爭「對雙方都無好處」，要求政府與內地商討加強協作，又問及入股珠海機場的進展。陳婉雯同意要和內地多溝通以「做大個餅」，而入股珠海機場則有進展，但暫時未有資料，承諾會在會後與易志明溝通。