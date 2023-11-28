港鐵電動巴 料明年首季投運

【本報訊】為推動低碳出行，港鐵過去一年實施多項綠色措施。其中，港鐵首輛電動巴士上星期已抵港，有待進行一系列測試及完成相關審批後，預期於明年首季投入服務。同時，港鐵亦正進行以氫燃料推動輕鐵車輛的研究及測試計劃，以支持香港更廣泛使用綠色創新運輸技術。

港鐵在全港公共交通使用率為49.6%，所使用能源只佔公共交通界別約8.8%。港鐵指未來所有新建車站和新住宅物業發展項目，將引入環保設計及低碳元素。其中6個新車站包括東涌東站、東涌西站、東鐵綫古洞站、小蠔灣站、屯門南站及A16站，均參考綠色建築標準設計及建造。

八鄉車廠裝逾2100太陽能軟板 港鐵車站、車廠及商場亦安裝不同種類的太陽能發電裝置，其中八鄉車廠已安裝超過2,100塊柔性太陽能發電板，是全港最大單一建築物的太陽能軟板系統項目。港鐵商場綠楊坊及杏花新城，亦將於今年內完成安裝太陽能發電板。港鐵將繼續研究在其他車站、車廠及商場，安裝太陽能發電裝置的可行性。