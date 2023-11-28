港島打擊交通違規 3日發215張告票

【本報訊】港島區執法部門於上周四至上周六（23日至25日），連續3日在區內進行代號「亮景」的打擊不專注駕駛行動。行動針對交通違例事項包括「不小心駕駛」、「駕駛時以手持方式使用流動通訊設備」、「沒有穩妥繫上安全帶」、「橫過雙白線」、「超速駕駛」，以及其他涉及交通燈、交通標誌及道路標記的違例事項等。

行動中，人員共發出一張傳票及215張定額罰款通知書，並發現16輛車輛超速駕駛。同時，人員利用流動攝錄設備配合交通執法，於區內交通黑點重點打擊違例車輛，期間共發現9輛違例車輛，當中涉及違反交通標誌、橫過雙白線及駕駛時以手持方式使用流動通訊設備等，人員將向涉事司機發出定額罰款通知書。

非法駕駛電移動工具 兩男被捕

另外，人員透過情報收集，在港島區的非法駕駛電動可移動工具的黑點進行打擊行動，拘捕兩名（33歲及45歲）本地男子，涉嫌「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」及「駕駛時沒有戴上防護頭盔」。除此之外，人員在巡邏期間，亦發現一名51歲本地男司機涉嫌沒有遵從交通標誌，人員上前截查後，該名男司機涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」及「沒有遵從交通標誌」被捕。