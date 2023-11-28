交通配套安排差勁 郵輪碼頭淪鬼城

楊潤雄應對不力 議員點名直斥 啟德郵輪碼頭在8月迎來大批旅客，惟旅客落船進入市區時要大排長龍，惹來各界批評。多名議員批評郵輪碼頭安排差，指目前啟德「水盡鵝飛」交通配套不足，更儼如「鬼城」，又指8月郵輪碼頭風波在網上廣傳，要求當局正視交通問題，有議員更直斥自楊潤雄上任文化體育及旅遊局局長以來，配套做得非常差。楊則指當局明年上半年會提出行動計劃，講解未來啟德郵輪碼頭的規劃，又透露8月推出短期措施至今大約花費100萬港元，當局將與營辦商商討如何處理款項。

議員吳永嘉昨在立法會經濟發展事務委員會會議上指出，8月份發生的事件在網上流傳得好厲害，令郵輪碼頭變成一個「鬼城」，更稱早前有外國親戚向他反映曾在新加坡乘搭郵輪直言「人哋完全唔會係咁喎」。他指明白現時郵輪碼頭的情況跟8月不一樣，要求當局做好宣傳工作令人恢復對本港信心。

楊潤雄則指通常郵輪公司和郵輪碼頭營運商會作溝通，理應不會出現亂子，但其後當局見到有問題所以要求營運商提交計劃，如日後當局認為營運商可以自己處理，未必需要逐個監察。

另有九龍中直選議員批評郵輪碼頭自楊潤雄上任以來處理得差，直言不滿意和失望，指當局提交的報告只敍述讓旅客有好的交通安排，形容為「單面」，目前啟德「水盡鵝飛」，交通配套只有4條巴士線，連住在啟德跑道區的居民都無法去郵輪碼頭，要求當局承諾改善問題。

不滿官員離地 敦促落區視察 楊潤雄指當局明年上半年會提出行動計劃，講解未來啟德郵輪碼頭的規劃。運輸署助理署長（市區）鄒炳基指當局已增設另一條巴士線，明年更會增設一條巴士線直達尖沙咀。該議員回覆指「其實真係好差囉，聽運輸署講其實就係無問題，我希望你真係落去睇吓啦」。

同為九龍中直選議員的楊永杰質疑啟德有不少設施未完成按郵輪碼頭的「初心」去做，包括郵輪中心變成方艙醫院。他明白方艙醫院的問題非一時三刻可以處理好，但強調要有計劃活化方艙，建議發展成文創中心、酒吧等。楊潤雄反駁指「啟德唔好講到太遠啦，都係市區嘅一部分」，形容出尖沙咀都是數十分鐘，並非像新界一樣遠，但承認在規劃啟德發展初期與現時「有啲分別喺度」，他又重申當局不但希望吸引遊客，更希望吸引鄰近居民，但未有正面回應方艙的安排。

政府又回應指啟德前跑道已預留3幅共6公頃的土地作商業發展，當局會留意情況，有序推展項目。