短時間復電有賞金 議員斥不合理促取消

【本報訊】除了交代明年電費調整及兩電未來的發展計劃，港府今日交代與兩電《管制計劃協議》的中期檢討結果時，料亦會公布短時間復電「賞罰機制」的調整方案，以及會否引入機制令兩電與市民分擔部分燃料成本。有議員期望「賞罰機制」能夠取消，並要求兩電「不要賺到盡」，與市民共度時艱。

港島多區在今年4月曾經大規模停電約50分鐘，在按照兩電與政府簽訂的《管制計劃協議》，若電力公司平均恢復供電時間在65分鐘內，可獲額外0.015%准許回報。按照港燈去年盈利推算，該次短暫停電變相令電力公司可獲逾500萬元，引起社會討論。

燃料成本分擔機制難訂立 環境及生態局局長謝展寰早前表明，會與中電及港燈檢討現有的賞罰機制，並指未來賞罰需同時考慮受停電影響的人數及時間。他更提出在全球面對能源危機，而且能源價格短時間內急升時，電力公司有社會責任分擔額外燃料費。但他強調，分擔機制等均須與兩電討論，港府不能單方面決定。

議員葛珮帆認為，兩電近年先後發生事故令部分地區大停電，令社會各界均認為停電後卻能獲得賞金的做法並不合理。她相信賞罰機制的取消是「事在必行」，甚至「只罰不賞」。葛續指，社會期望當局與兩電商討後能推出燃料成本分擔機制，令兩電在燃料成本急升時，與市民共度時艱。

能源諮詢委員會前委員余遠騁則稱，燃料成本分擔機制難以訂立，例如甚麼情況下兩電需分擔多少燃料成本，相信難以推行。兩電及環境及生態局均回應指，今天立法會環境事務委員會會議上將交代相關檢討的結果。