中電資助5萬老弱 每戶600元

【本報訊】來年電費調整公布前夕，兩電分別撥款支援基層家庭及弱勢社群。中華電力昨宣布，將向5萬名65歲或以上的單老或雙老家庭、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供600元電費資助，以及向兩萬個劏房住戶提供1,000元的電費資助，涉款5,000萬元。港燈亦宣布與社福機構合作，向1,200個劏房戶津貼1,000元電費。

中電將向其社區節能基金撥款逾兩億元，明年推出多項社區支援計劃，包括再次推出「中電消費券計劃」，向58萬個低用電量的住宅家庭用戶及享有長者電費優惠的客戶，派發100元中電消費券，預計涉款5,800萬元。消費券預計明年第2季寄出，可在約1,000間參與計劃的零售商店和食肆使用。

港燈向萬戶派$200現金券 港燈明年將撥款逾5,500萬元支援弱勢社群及推廣低碳生活，包括明年推出的「現金券計劃」，向一萬個有經濟困難的家庭用戶，派發200元現金券，購買日常用品。

兩電亦分別撥款資助或協助合資格的劏房戶，重新鋪設電線或安裝獨立電錶，以及資助過渡性房屋住戶購買節能電器，並資助學校及社福機構購買及安裝太陽能發電系統。非住宅客戶方面，中電將撥款3,000萬元資助中小企安裝或更換具更高能源效益的照明和空調設備。港燈則會為合資格的客戶提供免費能源審核，資助每個場所最多30萬元，更換節能低碳電力設備。