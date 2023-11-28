明年電費難逃上漲 實際調整今揭盅

投資基建預告入帳 補貼縮皮荷包重傷 兩電今天將與港府到立法會交代來年電費加幅，本港不單止明年難逃電費上漲，更有可能連續3年加電費！能源諮詢委員會前成員分析，縱使兩電過去半年多番下調燃料費，惟調整僅反映數月前的天然氣價或煤價跌勢，但受環球局勢影響，天然氣價仍然波動，來年的燃料價格難以大幅降價。可是，兩電天然氣發電機組等基建投資投入運作，相關成本將會入帳，令反映發電成本的「基本電價」增加，電費有一定加價壓力，加上港府財困下縮皮電費補貼，市民荷包勢必重傷。

現時市民繳交的電費由兩部分組成，分別是反映電力公司資本開支、營運成本及利潤的「基本電價」，以及實報實銷的「燃料調整費」。中電過去兩年凍結基本電價，每度電93.7仙；港燈今年則加至每度114.5仙，較去年增5%。燃料費方面，兩電分別在今年初大增燃料調整費，至5月攀升至高位後回落。中電下月每度電49.4仙；港燈則46.3仙。

整體中電及港燈12月淨電價，分別是每度143.1仙及160.8仙。與今年初比較，淨電價分別下調約7%及18%。但截至今年6月底，中電及港燈的「燃料價格調整條款帳」分別負債20.7億元及負債11.3億元，因此兩電燃料費難有再特別回扣。

燃料費高位回落 調整卻滯後 能源諮詢委員會前委員余遠騁表示，縱使近月燃料費已於高位回落，但費用的調整滯後，只能反映數個月前的國際能源價格變化，他預期稍後價格的走勢仍反覆。他又指，因應本港減排目標，兩電需逐步以天然氣取替燃煤發電，令投資相關的發電機組及設備增加。隨着相關發電機組及液化天然氣接收站開始運作，料相關的建造及營運成本會每年入帳，令基本電價上漲。他續指，若港府批准兩電建風電場，或進一步令電費面對加價壓力。

香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授兼能諮會前委員麥萃才稱，發電機組等成本一般會平分30年，對電價的加幅料「可以接受」。他相信中電在引入內地核電下毋須集中投資燃氣機組，令電價增幅穩定。他期望港府把關，令相關增幅能被燃料費下調對沖。他又提到，液化天然氣接收站能令兩電向南中國海的廉價氣田買天然氣，毋須單靠內地「西氣東輸」，有助進一步爭取更具競爭力的天然氣，壓低燃料成本。

議員葛珮帆則指出，本港應探討進一步在內地引入核電，降低兩電在發電機組等的投資，尤其毋須興建造價昂貴而效益成疑的風力發電場。她續指，部分天然氣發電機組只是取代已耗損的機組，期望明年電費加幅不超過1%。

兩電申建風電場 存加價壓力 翻查資料，中電已將在香港東南水域興建離岸風場，已納入下一個5年發展計劃；港燈計劃在南丫島西南水域興建離岸風力發電場，將提交政府審批，若獲批可於2024年招標興建，並在2027年建成。兩電早前指，海上液化天然氣接收站建築成本約80億元，並指機組等投資成本將分數十年攤分，對實際電費的影響未必太大，又稱與油公司在「好時機、好時間」簽訂天然氣合約。

中電下月每度電收費143.1仙。 港燈下月每度電收費160.8仙。 兩電過去5年淨電費調整變化