龍七公：藍白合作破裂 綠營仍難避劫

幾經變幻，「藍白合」終告破產，國民黨候選人侯友宜及民眾黨候選人柯文哲，各自偕副手參選；縱然兩黨承諾會在立委選舉上合作，仍無助大局。隨着郭台銘宣布退選，來年的台灣大選已形成藍營、綠營、白營三強鼎立的格局，恍如名著《三國演義》，現時贏面最高的，自然是正管治台灣、根基資源深厚的民進黨了。

若要用《三國演義》來比喻，綠營自然是曹魏。管治台灣多年，民進黨未有注重民生經濟發展，而是透過各種行政手段以及網絡水軍，瘋狂打擊政敵，大幅削弱藍營實力，又重挫白營冒起的勢頭；其中不當黨產處理委員會的成立，幾乎讓藍營多年累積的實力「一鋪清袋」；其手段與曹魏的「挾天子以令諸侯」不遑多樣，只是民進黨「挾」的不是「天子」，而是民眾的選票。縱然綠營過度打擊政敵，漠視民生的行為，也招來非議，失去部分選民支持，惟深綠力量雄厚，況且淺綠選民大多以「排除法」來投票，不想投給國民黨，只好投給民進黨。

柯文哲掌握勝負關鍵 國民黨是孫吳。國民黨內的各個派系「山頭」，猶如孫吳的世家大族，惟現時國民黨不得不依靠這些「世家大族」來維持門面。既要依靠「世家」，那麼派誰人出選，自然是各大當家點頭同意；郭台銘缺乏「世家」支持，當然是被剔除。就算是作為下一任台灣總統的候選人，侯友宜也無法獨自參加與民眾黨商討「藍白合」的會議，而是要由馬英九及朱立倫陪同，足見派系力量對於國民黨的影響力何等巨大。

把白營比喻蜀漢，並非單純因為白營是三強中最弱，而是白營最懂掌握年輕選民的心。藍綠輪流管治台灣多年，社會經濟發展陷低谷，民生淪為互相攻擊的藉口；無論大選前政綱何等華麗，當選後立即變樣，早令年輕一輩心灰意冷。柯文哲一句「垃圾不分藍綠」，道出年輕人的心聲。渴望有新景象，加上主政台北期間敢作敢為的作風，柯文哲成功贏取部分年輕人的心；即使缺乏政治根基，猶如「賣草鞋出身」，惟柯文哲今次絕非單純「陪跑」，而是掌握了贏負關鍵。

倘若藍營白營成功組合挑戰綠營，大有可能打出一場「赤壁之戰」，以弱勝強。惟即使藍白破裂，綠營依然難言穩操勝券，畢竟三強各有優劣之處。綠營最大弊病在於「蔡規賴隨」，民進黨候選人賴清德即使當選，施政也跳不出蔡英文定下的圈子，問題在於民眾早已厭倦蔡英文，渴望新人事新作風。

鑑於藍綠皆有傳統鐵票，今次勝負關鍵，在於柯文哲能「𠝹走」多少中間選民，以及本應屬於綠營的淺綠選票了。假如柯文哲與賴清德「五五開」，侯友宜隨時漁翁得利；假如賴清德與侯友宜選前失足，爆出醜聞，柯文哲隨時可以「偷雞」，勝出大選。只是，柯文哲選舉之路絕不易行。可預見的是，綠營為防被𠝹票，未來將集中力量，全力打擊白營，且看柯文哲如何應對。