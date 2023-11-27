撥亂反正：杜魯多父子 高下立見

加拿大商人斯派佛近日向政府索賠，揭露加國涉將在中國收集到的北韓情報，轉交以美國為首的「五眼聯盟」，導致他與另一加國公民被中國關押近3年。須知北韓與加拿大相距千里遠，有關情報估計僅對美國及其東亞盟友有一定價值，但付出代價的卻是加國公民及中加關係，與相關的孟晚舟事件同出一轍。

在孟晚舟獲釋約一年後，國家主席習近平趁出席印尼峇里G20峰會，與美國總統拜登舉行首場「習拜會」。同樣出席G20的加拿大總理杜魯多，卻只能在峰會轉場期間與習近平短暫交談。他其後更因擅自向傳媒披露部分談話內容，而遭習近平當面訓斥他「不合適」和「很天真」。有關視頻成了國際社會的一時熱話，也令到中加關係進一步惡化。

未知杜魯多是否不忿被習近平公開羞辱，在今年5月基於一則可信性存疑的情報，將一名中國外交官列為不受歡迎人物，中方亦隨即驅逐一位加國外交官報復，令兩國關係跌至冰點。

早前的三藩市APEC峰會，中美舉行了第二場「習拜會」，習近平與日本、南韓，以至菲律賓等美國盟友也有會面交流，唯獨與杜魯多即使並立合照，也全無互動。杜魯多事後聲稱有在會議期間與習近平短暫交談，但今次他不敢再透露雙方的對話內容了。

自杜魯多上台後，加國外交就變得近乎唯美是從，亦經常被民粹的輿論與選票左右，與其父親老杜魯多着重獨立自主、平衡多元，敢於向美蘇等大國及國內反對聲音說不的外交政策背道而馳。雖說加國經濟對中國的依賴程度，低於日韓及其他五眼聯盟成員，但小杜魯多的做法令到加拿大的國際地位日趨邊緣化，有時更因「跟車太貼」而惹禍。兩父子的政治智慧與外交手腕，高下立見。