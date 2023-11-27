冰鑑春秋：統一獨立誰是幻想？

賴清德接受《時代》雜誌專訪，民進黨將維護台灣主權，不會認同「統一的幻想」，台灣應持續提升國際經貿連結，確保持續作為國際經濟不可或缺的一員，強化整體安全。專訪中甚至以「賴清德具有醫生在床邊的態度，仔細傾聽，用柔和的眼神和令人放鬆的幽默來紓緩情緒。」讓看過這篇文章的人不禁產生懷疑，這真的是我們所認識的那個賴清德嗎？

自從當年「賴神問童」被人看破他虛偽造神的一面後，賴清德在年輕人中的綽號是「Lie神」，意思就是他甚麼東西都是假的，從頭到尾只會騙人！而這幾個月他不斷的與學生展開座談會，更暴露出他囂張跋扈、剛愎自用，對內政外交粗疏淺薄，缺乏同理心而幽默感只會令人尷尬，不折不扣的是個草包！和《時代》雜誌所描繪的根本就是天差地別。

更可怕的是，賴清德視統一為「幻想」，想要和大陸做朋友，邀習近平來台灣訪問，卻完全無視於兩岸之間的根本問題。這樣的一個人卻很可能就是未來台灣至少4年的領導者，豈不等於為兩岸關係投下了重磅炸彈？

在海峽軍力天秤不斷傾斜，大陸國際地位日益提升的此時，「統一」絕對不是甚麼幻想，只在於用何種方式完成而已。反倒是賴清德過去主張了一輩子，現在為了選舉刻意隱藏的「獨立」，到底是幻想還是現實？

美國始終反對台灣獨立，因這會嚴重影響美國利益；而全世界幾乎所有國家都承認一個中國，亦即全世界都認為中國統一才是正確的方向，台灣獨立才是不被世界接受承認的幻想！

《時代》雜誌說，賴清德將會確保台灣民主自由的生活方式，事實卻是，賴清德上位，只會讓兩岸衝突更加劇烈，最後的結局，可能就是台灣的生活方式，將永遠一去不復返了。