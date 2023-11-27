筆下風雲：只差一步 豈會停火

以巴暫時停火4日，各自換取人質和囚犯獲釋，但過程並不順利，哈馬斯一度指摘以色列阻礙人道物資進入加薩而拒絕放人，遭以色列強烈警告，最終屈服。而以色列雖然暫停對加薩的攻擊，但「槍口」卻轉而對準約旦河西岸，當地「屯墾區」不斷有巴人遭以軍槍殺。

事實上，當全世界的焦點都集中在加薩的時候，以色列根本沒有放鬆對約旦河西岸的攻擊，最近連當地難民營也不放過，巴人惶惶不可終日。可笑是，拜登還有心情往自己臉上貼金，聲稱是他致電卡塔爾、埃及和以色列，才促成今次的暫時停火。何謂無恥，這就是了。

如果美國真的出於人道主義而出手斡旋，那就不應只促成停火4日，而是應該永久停火，由聯合國出面落實兩國方案。現在不過讓可憐的加薩平民喘息4天，他們走又走不了，物資不足，生不如死。何況以色列已揚言暫停期滿後繼續攻擊，已可預料更慘酷的戰場還在後頭。

目前加薩已死了近1.5萬人，大部分是兒童和婦女，聯合國形容加薩已成為全球對兒童來說最危險的地方，絕無誇張。而暫時停火並不代表死亡數字也暫停，因當地醫療設備已全遭破壞，受傷平民無法接受救援，也是等死。拜登一邊與家人溫馨地過其感恩節假期，一邊為暫時停火邀功，可謂虛偽。

更須指出，以色列會否信守暫時停火承諾也是未知之數。2014年也曾在加薩爆發以巴戰爭，美國也曾居中斡旋，但停火協議最終被以方撕毀，可見以色列為求達到目的，視所有協議如無物。其目的明確不過，就是要將哈馬斯全殲，將巴人趕盡殺絕，完全佔領控制加薩，永絕國安後患。今次只差一步便能達到，以色列當然不會就此停戰。