龍吟虎嘯：面對現實 改變戰法

美國武裝台灣，從海空重型武器、先進武器到陸軍常用輕型武器，據稱是為了從防禦抵抗解放軍陸海空遠程狂轟和精準打擊台灣軍事設施、重要交通樞紐、水電能源設備等等，轉變成「人人拿起武器」打巷戰、城市游擊戰。

美台經過無數次兵推和研判，認為再多先進的海空武器也防不住解放軍的打擊，解放軍的海空打擊美台是扛不住的，解放軍的登陸戰和空降戰美台也是擋不住的，其打擊過程也會很短，如果美軍想出兵參戰、馳援台灣，就必須要求台軍打巷戰、城市游擊戰，「全民皆戰」，爭取時間，等待美軍反攻，此乃美國最近大量援助輕型武器給台灣的原因。

據報，根據美國《2023年國防授權法案》——最新一批軍援包括8萬套用於城鎮戰的美軍現役單兵個人裝備、1,000挺M240B機槍陸續送入台灣。據台媒報道，自本年8月起不斷有美軍包機深夜抵台，運送「刺針便攜式防空導彈」等軍備。報道稱，美國援台的M240B機槍發射的子彈，可穿透大部分公寓或獨立家居的磚牆和輕型結構物體，適合城鎮戰。

美台改變戰法，說明他們已面對現實，一改過往以為自己的「先進武器」戰無不勝，可阻嚇大陸動武。他們已知大陸的武器軍力後來居上，美台沒得拚，然而他們並不甘心，試圖頑抗到底，台灣方面還以為只要拖住時間，美軍就會馳援。儘管美國從來沒有應承台灣會出兵參戰，但他們還是充滿幻想，乖乖按照美國的要求做，而美國為了私利「武裝台灣」，乾脆做得大方些讓台上鈎，據悉這些輕型武器和彈藥乃「無償援台」。

對此，蔡英文當局感激涕零，更加積極配合山姆大叔拿台灣當槍使，拿台灣人民的生命給山姆大叔當毀掉的棋子也。其實到了台灣空防、海防被攻破，解放軍空降登陸之地步，台灣的所謂巷戰、城鎮戰還有得打嗎？