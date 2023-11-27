育兒壓力大 61%媽媽欠個人時間

【本報訊】育有子女的媽媽，生活壓力極大。有調查發現，逾60%育有0至12歲孩子的婦女認為自己無足夠「Me Time（個人時間）」，她們普遍指生下孩子後，其生活缺乏時間和彈性。為鼓勵婦女發掘潛能和所長，團體本月起開展為期一年的行動，包括舉辦技能培訓課程，涵蓋美甲、面部彩繪、車縫技巧、鈎針編織及天然護膚品製作等，亦舉辦探訪活動，積極提倡婦女適當訂立休息時間，享受「Me Time」。

逾兩成母親 休息時感內疚 香港路德會社會服務處轄下兒童及家庭服務組於今年9至10月，訪問905名育有0至12歲孩子的婦女。結果發現，61%受訪者表示無足夠「Me Time」，83%指生下孩子後，其生活缺乏時間和彈性。此外，26%受訪者更對自己擁有「Me Time」而感內疚，原因是覺得自己擔心無足夠親子時間，影響孩子成長發展。64%受訪者又認為，照顧孩子令她難以再兼顧其他，若獲支援，希望透過工作機會、持續進修和參與興趣班，以有效建立照顧家庭以外的角色。

香港路德會社會服務處助理服務總監（計劃統籌）尹斯雅表示，媽媽對擁有「Me Time」而感到內疚，除了是擔心家人責怪自己、擔憂孩子以為媽媽不理他外，亦會讓人有獨自享樂的負面印象，又需要麻煩別人幫忙照顧孩子。她指，傳統觀念下，婦女往往被定型為擔當家庭照顧者，而婦女照顧者在忙碌及繁瑣的家務下缺乏社交，亦未能有效發展自我，甚至面對沉重照顧壓力。