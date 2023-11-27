關愛學童情緒 家校合作尤重要

【本報訊】本港學童學業壓力沉重，近期發生多宗學童自殺個案，引起社會高度關注。有小學推出露營體驗取代小一首次考試，教育局早前亦提出將常識科分拆成人文科及科學科後，積極考慮「不試不測」，令課程更活潑多元。有心理學家指，學校及家長要攜手合作以行動去支援學童，加強溝通及互信，為學童創造一個關愛和健康的學習環境。

政府早前公布成立三層應急機制，跨部門應對學生自殺問題。教育局局長蔡若蓮早前指，跨專業團隊可提供數以千計名額，醫院管理局未來一至兩個月會額外增加人手，應付校長直接轉介的學生個案。而她指政府十分關注學童自殺事宜，將分析個案歸納出高風險因素，呼籲學校及教師做好「守門人」角色，校園多創造幸福感及快樂給同學。

宜深入理解心理需求 輔導心理學家陳鈺瑜就學校及家長方面提出建議，學校應加強心理健康支援，聘請接受過專業輔導訓練的人員，例如輔導心理學家，以深入和有效地處理學生的心理需要。校方亦可定期舉辦心理健康活動，例如講座、工作坊和學生互動活動，以提高學生對心理健康的認識和意識。

家長方面，她認為家長可以積極學習有關心理健康的知識和技巧，以更好地理解孩子的情緒和心理需求，例如參加家長教養工作坊及閱讀相關書籍等。她強調，創造一個安全和溫暖的家庭環境非常重要，與孩子建立開放和信任的溝通渠道，鼓勵他們分享自己的情緒和困擾，亦應定期關注孩子的學習和社交情況，並留意任何明顯的變化或不尋常的行為。