毒餐車飆逃撼巴士鐵騎 拘17歲仔

【本報訊】西九龍總區執法人員，昨晨近8時駕駛配備「自動車牌識別系統」的車輛巡邏，駛經尖沙咀漆咸道南時，系統識別到一輛行駛中的私家車，登記車主為一名被通緝人士，人員遂上前截停該車輛以便進行搜查。豈料司機拒絕停車，期間更於康泰徑逆行至暢運道，險與兩車相撞，再踩油往油麻地方向狂飆逃走，人員駕車尾隨窮追。

司機趁亂逃遁 當私家車駛至加士居道近衛理道交界時，失事撞及一輛雙層九巴及一輛電單車。私家車司機與一名男乘客疑見前無去路，後有追兵，立即棄車逃走，沿路丟掉身上一包可疑物品。人員亦停車展開追截，成功擒獲該名男乘客，可惜男司機趁亂逃去無蹤。

人員在該包物品及車內，搜獲42克懷疑霹靂可卡因及5克懷疑冰毒，市值共約57,340元，不排除有人駕車往派貨時被斷正，因此以涉嫌「販毒」及「未能出示身份證明文件」拘捕該名17歲私家車男乘客，並追緝男司機歸案。事件中，被撞九巴右車身損毀，姓李（47歲）女車長感不適送院治理，捱撞電單車32歲南亞裔男司機無大礙，留在現場協助調查，其後自行駕車離去。