南亞幫深夜械鬥 聞報案雞飛狗走

南亞幫毆鬥禍港一日兩宗！深水埗20多名南亞漢，昨凌晨在休憩公園持刀及鐵通打架，街坊深宵驚聞叫囂聲報案。執法人員趕至時，該批南亞漢早作鳥獸散，並留下一把西瓜刀和10支鐵通，案件列作打架處理，正追查案件的來龍去脈。另外，10名印度漢於中環「人間妖域」蘭桂坊，竟因「眼超超」問題發惡，襲擊3名外籍男子後逃之夭夭，3名傷者由救護車送院治療，人員翻看「天眼」錄影追緝兇徒歸案。

昨日凌晨零時許，20多名南亞漢在石硤尾街與汝州街交界一休憩花園打架，當中有人持刀及鐵通。附近居民聽聞叫囂和吵架聲後探頭出窗外查看，赫見有3人持刀，另有約10名南亞漢在兩輛私家車上，雙方劍拔弩張，一言不合恐釀大廝殺，於是報案求助。執法人員接報趕至，但該批南亞漢早已聞風先遁，一個人也不見。人員在現場行人路垃圾桶旁邊，檢獲一把約30厘米長的西瓜刀，並在花槽起出10支約50厘米長的鐵通。人員封鎖現場調查，又於附近兜截可疑人，可惜無發現。

老蘭眼超超 10印度男襲3洋漢 此外，昨日凌晨2時許，10多名大漢在中環蘭桂坊德己立街37號一酒吧，疑因目光問題發生爭執，雙方繼而離開酒吧走到附近樂慶里休憇處「講數」。雙方疑「講數」無果，其中一方約10名印度漢，隨即向對方3名外籍男子（19至25歲）施襲。執法人員接報到場，發現3名外籍事主分別頭及嘴部受傷，但10名印度漢早已逃去，在附近兜截亦無果。經調查後，案件列作「襲擊致造成身體傷害」，3名傷者由救護車送院治理。

南亞兵團及假難民禍港擾民多年，假難民問題久久未解決，每年港府涉及他們的開支數以億元計。目前本港有14,694名免遣返聲請者，不少人濫用機制留港作奸犯科或做黑工，帶來嚴重治安問題。當局2023/24年度預算花費14億元在他們身上，比去年度修訂預算的10.68億元大幅增近31%。而本年度的預算花費加上過去11個年度的花費，即整整12個年度白白花費高達110億元，數目不菲。