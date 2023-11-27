醫健：藥到病除：認識猴痘感染途徑與治療

猴痘是由猴痘病毒引致，最早於1958年在猴子身上發現。患者感染後，潛伏期大約5至21天。患者初時會出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及淋巴結腫大。隨後口腔或出現潰瘍，身體會出現皮疹，皮疹會逐漸變成水泡，甚至有患者出現直腸炎。一般而言，病徵會持續14至21天。而大多都會自行痊愈，猴痘整體死亡率大約為1至10%。

猴痘的感染途徑主要是接觸過受病毒污染的物件，包括與感染猴痘的人或動物接觸、飛沫傳播、直接的體液接觸，亦有機會導致染病。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，猴痘傳播速度不太快，並非高傳染性的疾病。然而，一旦感染很有可能出現併發症，包括繼發性感染支氣管肺炎、敗血症、腦炎、角膜感染致喪失視力。

高風險人士應接種疫苗 針對猴痘，目前主要以預防及治療兩方面處理。避免前往受猴痘病毒影響的地方、避免接觸猴痘皮疹人士。另外，政府已採購第3代猴痘疫苗，為確診個案的接觸者安排暴露後接種疫苗，並鼓勵高風險人士接種。聯合科學委員會建議須接種兩劑疫苗，兩劑相隔時間為4星期，而曾接種天花疫苗的人士則只需接種一劑。

至於治療方面，主要以緩解症狀及治療併發症，如用抗生素治療繼發皮膚細菌感染，並在有需要時以抗病毒藥物控制病情，而目前本港常用西多福韋（Cidofovir）是一種靜脈注射抗病毒藥物。西多福韋也表現出針對多種DNA病毒的體外活性，包括疱疹病毒、腺病毒、多瘤病毒、乳頭瘤病毒和痘病毒等。

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