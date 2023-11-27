遊客出示無效文件 圖走私逾450公斤乾魚翅

【本報訊】香港國際機場繼上周四（23日）發生有航空旅客被揭發攜帶懷疑受管制乾魚翅，翌日再出現同類案件。香港海關昨日公布，案件涉及一名35歲巴西抵港男遊客，當日檢獲逾450公斤乾魚翅，其中包括懷疑屬受管制瀕危物種的乾魚翅，估計市值約130萬元。

部分屬瀕危物種受管制 海關指出，兩宗案件中，不法分子不但企圖行使偽造或無效文件，並故意將未受管制與受管制的乾魚翅混在一起，企圖魚目混珠。

案情顯示，涉案遊客上周五（24日）從巴西經埃塞俄比亞飛抵本港，並向海關人員申報該批受管制物品，並出示《瀕危野生動植物種國際貿易公約》文件的照片。漁農自然護理署人員其後證實該文件無效，並在該名旅客的15箱寄艙行李內，發現部分乾魚翅屬上述公約列明的瀕危物種，並受《保護瀕危動植物物種條例》所管制。

港府已刊憲修訂《條例》，更多鯊魚物種將在今年12月15日起納入《條例》管制。海關提醒市民，切勿攜帶受管制物品，包括乾魚翅等的鯊魚製品進出香港。根據《條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。