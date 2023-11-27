IVE畢業生「酒店款待」獲勝 爭取出戰世界賽

【本報訊】由職業訓練局（VTC）、建造業議會及製衣業訓練局合辦的「世界技能大賽香港代表選拔賽」前日舉行頒獎禮。該賽事旨在讓本地年輕人透過比賽挑戰專業技能水平，並提供平台互相觀摩和切磋技能。而今年選拔賽共分6大競技範疇，合共30多個技能比賽項目，所誕生的101名優勝選手將爭取代表香港，參加明年在法國里昂舉行、被譽為「技能界奧林匹克」的「世界技能大賽」。香港自1997年首次參加該賽事以來，已累計奪得3金、1銀、5銅及71個優異獎章。

袁蔚瀠：布吉實習獲益良多 今年選拔賽新增「酒店款待」項目，並由香港專業教育學院（IVE）國際款待業管理（酒店、旅遊及康樂）高級文憑畢業生袁蔚瀠獲勝。她表示，在IVE就讀時除獲安排到香港主題樂園的快餐店實習，更曾在泰國布吉的酒店實習約兩個月，主要在酒店前堂接待客人。

袁蔚瀠續分享，當地酒店以度假式酒店為主，面積遠大於香港酒店，因此帶客人到房間時必須坐高爾夫球車，而沿途她會介紹酒店設施，把握機會與客人建立關係。為要照顧來自不同國家旅客，她亦要鍛煉英語對答技巧。

最令她印象深刻的是，有次接待一對外國夫婦，她主動上前為他們拍照和介紹附近的景點，對方感到很滿意，指將來必重返布吉觀光和下榻該酒店。她認為此實習經歷開拓個人國際視野和提升款待的軟技巧。隨旅遊業復甦，全球對酒店服務和管理專才的需求上升，她立志於酒店業發展，現升讀才晉高等教育學院（SHAPE）與海外大學合辦的國際旅遊及款待管理相關銜接學士學位，裝備自己。