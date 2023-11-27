城大組關愛聯盟 助學生減壓

【本報訊】為推動學生社群互相關愛及支持，香港城市大學上周二（21日）起一連四日舉辦活動，透過各類活動協助學生紓緩考試前的壓力。城大協理學務副校長（學生發展）甄潔明表示，大學了解學生面對的挑戰，鼓勵他們在求學路上敞開心扉，向信任的人傾訴感受與困難，並共同找出應對壓力的方法。

輔導員：向朋輩施援手有意義 這次活動主題是「Speak Your Mind」，為在城大社群有效地展示健康正能量，3支受過訓練的學生團隊組成關愛聯盟，包括朋輩輔導員、共融大使和心理健康大使，分別在校園提供特別主題的培訓和服務。其中，媒體與傳播學系三年級學生兼朋輩輔導員曾港燊表示，向不同主修科目的朋輩伸出援手，給予關愛與支持及幫助他人拓展社交網絡，對此感到很有意義。

今年活動同時舉行紓緩壓力的療愈式豎琴和手笛表演，以及讓學生用雙手透過旋律來表達自己的工作坊。另外還有兩個DIY工作坊，讓學生製作獨特的蝶古巴特木盒和冷光線燈牌，表達想法。

電機工程學系三年級學生胡可茜在工作坊製作一個鯨魚燈牌，以表達她對無憂無慮的渴望，認為製作手工藝品能讓她放鬆身心，減輕繁重課業帶來的焦慮。