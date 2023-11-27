基層身心健康風險高 倡生活管理納入輔導

調查：逾半人冇覺好瞓 體重指標兩極化 基層人士身心健康風險較高，或對醫療系統造成負擔。昨日公布一項調查發現，特定基層群組受訪者面對不同程度身心健康問題，確診精神病比率較一般人高；也發現逾五成受訪者曾經歷睡眠困擾；體重指標亦呈兩極化等，結果反映基層社群普遍缺乏自我健康生活管理意識。負責調查機構建議「社中有醫」，將健康生活管理元素，納入社會服務輔導工作中，更全面照顧基層社群需求。

善導會在2021年12月至今年2月期間，以問卷訪問1,156名15歲或以上特定基層群組，目標對象主要為更生人士、精神復元人士及多元族裔人士，結果顯示，受訪者均面對不同程度身心健康問題，包括更生人士確診精神病患的比率較一般人士為高，當中確診抑鬱症的比率，更是一般人士的5倍；超過五成受訪基層曾經歷睡眠困擾，當中多元族裔人士情況尤為嚴重，反映基層社群普遍缺乏自我健康生活管理意識。

此外，受訪者的體重指標（BMI）呈兩極化，較一般人出現過輕情況高出超過五成，而二級肥胖更較一般人高八成半；有三成受訪者表示沒有高血壓病史，但在血壓檢查時卻出現血壓升高情況，其中多元族裔人士比率更是一般人的5倍多；受訪者過去一個月沒有進行任何體能活動的比率，比一般人多兩倍半，普遍因為疲倦及缺乏恒心，而逾半多元族裔人士表示沒時間參與體能活動。

現年41歲的更生人士阿強，曾因犯事被判接受感化，他表示因當時要上庭有壓力，出現睡眠和情緒問題，企圖以吸煙飲酒等方式減壓，體重一度上升至86公斤，其後接受輔導，定期運動，體重回落至62公斤。

社中有醫 及早識別 至於在香港長大的26歲多元族裔人士Juhi，因經濟問題導致家庭關係緊張，隨年紀漸長責任和負擔俱增，使其心理健康逐漸惡化，甚至出現情緒崩潰，並有睡眠困擾，後來接受輔導，並參加拳擊課程，逐漸建立健康生活模式，有助穩定情緒、紓解壓力。

善導會表示，基層社群因種種因素，未必會主動尋求醫療服務，社福機構日常接觸不同個案，與服務使用者建立了信任，因此建議實行「社中有醫」的策略，在社福服務中加入醫護元素，更精準為有需要基層社群提供適切健康管理服務，及早識別高風險人士，並精準地作適度介入及個案跟進，提升成本效益。