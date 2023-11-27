西灣河大廈墮石屎木板

【本報訊】西灣河筲箕灣道154號都寧大廈，昨晨10時許外牆一幅面積兩米乘4米的石屎突然剝落，石屎碎片連同釘在外牆的木板一併飛墮行人路，途人報案求助。執法人員接報到場，將部分行人路圍封調查，幸事件中無人受傷。事後，有工人到場搭棚架，以便維修有石屎剝落的外牆，相關部門亦跟進事件。