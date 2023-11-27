港大設跨學科智庫 關注5大領域

【本報訊】香港大學成立跨學科智庫「當代中國與世界研究中心」（Centre on Contemporary China and the World, CCCW），專注中國和國際事務研究，並就經濟動盪、環境惡化、技術變革和地緣政治挑戰等重要議題探討相關治理和應對方案。

包括科技氣候經濟等研究 新成立初期，CCCW將重點關注5大領域，包括科技轉型；氣候變化和新能源；經濟和金融改革；政治精英和代際更換，以及地緣政治格局變化，當中重點關注中美關係。CCCW將於下月15日舉辦主題為『新樞紐、新格局 』的國際研討會暨成立儀式。作為中心啟動的首項大型活動，全天活動將包括主題演講、深度對話和專題討論，並邀請香港、中國內地和世界各地的知名學者、外交官員和各界人士參與。

CCCW的宗旨是在國際事務中發出引領時代的理性聲音，為促進彼此相互瞭解搭建橋樑，成為維護和平的建設性力量。該中心的學者將透過發表論文、舉辦公共論壇、閉門圓桌會議和媒體評論等方式，提供完整、原創、高質及獨到的研究成果與大衆分享。

該中心由李成教授擔任創始主任，他擁有普林斯頓大學政治系博士學位，是國際知名的中美問題專家，具備豐富的智庫工作經驗。李在加入港大前，曾長期擔任美國布魯金斯學會約翰‧桑頓中國中心主任，而他目前同時兼任美中關係全國委員會理事、美國外交關係協會成員，並在多倫多大學和耶魯大學擔任非常駐研究員。