港大設跨學科智庫 關注5大領域

【本報訊】香港大學成立跨學科智庫「當代中國與世界研究中心」(Centre on Contemporary China and the World, CCCW),專注中國和國際事務研究,並就經濟動盪、環境惡化、技術變革和地緣政治挑戰等重要議題探討相關治理和應對方案。