創科展 中小學生鬥大想頭齊創新

【本報訊】香港創新基金舉辧的第3屆香港創科展正接受報名，歡迎全港有興趣的中小學生提交原創的創科作品及研究項目參賽。今屆創科展以「大想頭 齊創新」為主題，為年輕人提供展示創意發明的平台，鼓勵從小培養創科精神，有助推動香港創新科技生態圈的長遠發展。勝出隊伍或個人可獲得5,000至10,000元獎金。

該活動評審委員會將依據參賽作品的設計概念及功能、創意及創新、可行及實用性，以及學生的表達技巧等多方面來評分。大會更與業界專家合作，為參加的學生提供協助和指導，助他們通過作品展現創意，並在原型開發和完善設計意念的過程中提供專業意見。

可個人或團隊參賽 是次比賽將分為「小學組」、「初中組」及「高中組」3個組別，每個組別設金、銀、銅獎各一名。參賽者可以個人或團隊形式參加比賽，但需由一位老師帶領。每位得獎學生或團隊可分別獲得「學生發展基金」港幣10,000、8,000及5,000元獎金，同時特設「老師領導獎金」及「學校發展基金」以表揚學校及老師的支持及指導。所有參賽的入圍隊伍均可獲得「優異獎」，並且參與明年6月在香港會議展覽中心舉行的香港創科展，期間競逐「最受歡迎設計大獎」，各個獎項將於「第3屆香港創科展暨頒獎典禮」揭曉。

過去兩屆的創科展反應熱烈，合共吸引超過2,600名本地小四至中六學生及負責老師參加，並接獲超過800份參賽作品。參賽團隊提交的創意發明，主題分別圍繞「智慧城市及智能家居」、「醫療及保健」、「可持續發展」及「奇思妙想」等範疇。每年有120支入圍隊伍，獲邀在創科展向在場觀眾介紹他們的創作意念和研發過程，共吸引逾36,000人次參與在香港會議展覽中心舉行的展覽及頒獎典禮。