「好奇號」推廣科普 周遊36學校公園

【本報訊】為推廣科學普及化，康文署派出外展活動車，提高學生對科學的興趣，培養好奇心，至今已到訪36處地點，包括29所學校。當局表示，未來將繼續舉辦不同活動和拍攝微電影，營造富創意、科學創新的氛圍。

展示多款納米產品 康樂及文化事務署科學推廣組去年底起派出外展活動車「好奇號」，周遊校園、公園等地，展示多款日常生活用得上的納米產品，例如添加納米銀可殺菌除臭的襪子、以納米碳管製造既薄又強韌的羽毛球拍，以及用特殊納米布料製造的背包，被刺穿後用手輕揉幾下，便可回復原狀。

另外，還有4組由納米及先進材料研發院借出的互動展品，包括拉長會變成螺旋狀、加熱會變直的彈性體長絲，以及貌似泥膠、受到衝擊卻會瞬間變硬的智能保護物料等，全部均是本港研發的納米材料。當局表示，「好奇號」至今已到訪36處地點，包括29所學校，市民對活動反應正面。

除派出外展車，當局又建立網上平台QK Post，舉辦線上及線下活動，例如社交媒體專頁會定期發放貼文，以問答、投票方式鼓勵觀眾參與討論，學習日常生活中有趣的科學知識。當局稱，下月至明年2月會在不同地區舉辦QK Post巡迴展，展出精選貼文，其他活動尚有QK微電影，由科學家與演員合作演出富人情味的科學短片。