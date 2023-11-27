觀鳥日錄208種雀鳥 發現瀕危物種

【本報訊】相隔4年，香港觀鳥會舉辦「香港觀鳥日暨觀鳥比賽籌款活動」，25隊伍共錄得208種雀鳥，更記錄到國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄中「瀕危」級別的東方白鸛、黑臉琵鷺等罕見雀鳥。現時估計東方白鸛全球僅剩1,000至2,500隻。香港觀鳥會總監余日東先生指，本港錄得東方白鸛這類大型水鳥來覓食，反映本地及地區保育的重要成果。

東方白鸛全球僅剩2500隻 賽事的「公開挑戰組」須在24小時內走訪全港不同地方，務求記錄最多鳥種。14隊參賽隊伍共記錄到206種雀鳥，佔全港雀鳥記錄逾35%。其中不乏受國際或本港關注的鳥種，包括「瀕危」級別的東方白鸛、黑臉琵鷺，「易危」田鵐及白肩鵰，以及日本歌鴝、白額雁等罕有雀鳥。

「公開挑戰組」的「最佳雀鳥記錄」為東方白鸛。中學組冠軍隊伍於短短6小時的時限內記錄逾101種雀鳥。更有其中一隊參賽隊伍特意從深圳來港比賽，他們在香港最大次生林大埔滘觀賞到鮮豔奪目的「黃頰山雀」，此雀鳥記錄亦成為今屆中學組的「最佳雀鳥記錄」獎項。

余日東表示，參賽者提交的雀鳥記錄有助累積香港雀鳥數據庫，呈現環境生態的「真相」，對保育工作有重要貢獻。尤其近年香港的自然環境面臨不同的威脅，雀鳥作為重要的環境指標，鳥類分布數據有助了解環境問題和生境變化。