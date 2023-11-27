知識產權營商論壇 下月會展舉辦

【本報訊】香港貿易發展局及港府合辦的第13屆亞洲知識產權營商論壇，以及由貿發局舉辦的第15屆創業日，今年恢復以實體方式，同步於下月7至8日假香港會議展覽中心舉行。

商界領袖創科巨頭聚首 兩項活動集論壇、展覽、比賽、工作坊、商貿配對於一身，讓一眾初創企業及中小企加深了解行業脈搏，透過由知識產權驅動，一步步推動業務發展，利用貿發局展覽及商貿配對服務尋找潛在投資者或生意夥伴，促進創科成果商品化和產業化，實踐產學研協作，釋放本地科技研發的潛力。

本屆亞洲知識產權營商論壇將以「知識產權與創新：驅動經濟增長 締造嶄新機遇」為主題，請來環球知識產權專家及商界領袖共聚一堂，討論知識產權的最新發展，發掘合作機遇。論壇次日的「環球科技峰會」將請來環球創科界領航人物，包括亞馬遜雲端運算服務亞太地區首席技術官Olivier Klein、微軟香港有限公司區域科技長許遵發和輝達香港人工智能技術中心數據科學家黃懿君，分享有關「生成式人工智能」於環球的最新應用趨勢，並探討對知識產權的影響。另外，香港本地孕育的人工智能初創企業，包括有光科技、萬想科技和誠鐫科技將分享本地的AI行業前景，以及如何妥善管理生成式AI相關知識產權。

為期兩日的論壇將會舉行多個專題討論，題目包括「大灣區生物醫藥知識產權的合作與競爭」、「人工智能世代下的知識產權和爭議解決」、「全球數字文化貿易和知識產權保護發展」。另外亦有企業作出創科專案分享等。今年論壇繼續設有創科營商廊，並以「清潔科技」為主題，展示多間大專學院、研發中心和初創企業在循環再造、可持續能源、綠色材料、廢物處理等領域超過30個創新項目，加強他們與知識產權使用者、服務供應商和投資者之間的交流，探索合作機會。