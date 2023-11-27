打擊劏房濫收水費 罰則擬改兩級制

【本報訊】為防止業主濫收水費，港府於2021年修訂《水務設施規例》。發展局局長甯漢豪表示，截至上月底，水務署共接獲117宗懷疑濫收水費的舉報，其中10多宗仍在調查，另有13宗已定罪，罰款介乎1,000至5,000元；餘下個案因證據不足而未能檢控。因此，當局建議進一步修訂法例，包括新增提供任何虛假或具誤導性資料的罪行，最高可被判罰款一萬元及監禁3個月，目的是進一步收緊罰則，以收阻嚇力。

倡退還多收金額 甯漢豪指，港府以跨部門及多管齊下方式，打擊不良業主向租戶濫收水費，包括跟進舉報及檢控、修訂法例、加強聯合巡查、優化「劏房」安裝獨立水錶程序等，當局早前已向立法會提交修訂條例草案，以提升打擊濫收水費的執法效能及阻嚇力。

甯進一步解釋指，是次修訂是賦予水務監督，可要求業主和代理人等提交租約、水費的收據或付款紀錄的權力；而任何人若無合理辯解且不遵從要求，即屬違法，並建議處以罰款最高一萬元。

條例草案又建議，將濫收水費個案的罰則提升至兩級制，首次被定罪的最高罰款為原本的一萬元，其後再被定罪的最高罰款則升為2.5萬元。當局又建議新增條文，令被裁定濫收水費人士須向付款人，即租客等退還多收的金額。

此外，水務署2021年推出「分間單位安裝獨立水錶計劃」，為「劏房」安裝獨立水錶並簡化申請程序。截至上月底，水務署共收到194宗申請，其中123宗獲批，共安裝了315個獨立水錶。水務署同時引入近距離無線抄讀水錶，讓抄錶員在單位外使用儀器直接讀取水錶讀數，解決個別「劏房」難以利用人手抄讀的問題。