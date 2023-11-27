MPF扣稅自願供款 增10%至7萬帳戶

籲投放年終花紅 退休生活更輕鬆 本港生活指數高，想退休生活無憂，市民須及早作好儲蓄準備。港府正為僱主就65歲或以上僱員作強積金自願性供款的稅務扣減草擬法例修訂，目標是在2024/25財政年度實施，屆時僱主為65歲或以上僱員作自願性供款的利得稅扣減，將由現時有關開支的100%增至200%。積金局主席劉麥嘉軒指截至9月有約7萬個可扣稅自願性供款（TVC）帳戶，按年增10%。她鼓勵市民應作自願性供款，增加儲備，讓退休生活更無憂。

劉麥嘉軒形容愈早作自願性供款，滾存時間愈長，複息效應的威力就愈大。她舉例指，如果由22歲開始每個月撥出1,500元自願性供款，到65歲退休時，估計累積產生的強積金接近180萬元；惟若在40歲時才開始每月供同等金額款項，退休時的自願性供款累積只接近72萬元，少約108萬元。

她又指，供款人可以享有薪俸稅或個人入息課稅扣稅優惠，扣稅額上限為每年6萬元，市民亦可以按個人財政狀況，調節供款額，包括善用年終花紅作一筆過自願性供款。強積金可扣稅自願性供款自2019年推出，四年多以來，帳戶數目每年穩步上升，至今年9月30日，TVC帳戶數目約70,000個，較去年同期上升10%，相對3年前更高出67%。根據統計，由TVC推出至今年9月，TVC總供款額達92億元。

聘銀髮族 利得稅扣減擬加碼 惟她強調，僱主在加強僱員退休保障方面亦擔當重要角色。由今年年初至9月底，在強積金650億元的總供款額中，有153億元屬自願性供款，佔整體大概約24%，當中僱主自願性供款部分佔78%。她續指，港府正為僱主就65歲或以上僱員作強積金自願性供款的稅務扣減草擬法例修訂，目標是在2024/25財政年度實施有關稅務措施；屆時僱主為其65歲或以上僱員作自願性供款的利得稅扣減，由現時該等開支的100%增至200%，相關措施料有助增加「銀髮族」的退休儲蓄，更可為社會釋放更多勞動力，望為僱員、僱主和社會提供三方共贏的方案。