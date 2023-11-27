大老山隧道實施易通行 昨早行車大致暢順

【本報訊】大老山隧道昨起實施「易通行」，運輸署署長李頌恩亦有到場視察通車情況。實施「易通行」後，該隧道的收費廣場行車線由7條減為4條，運輸署呼籲駕駛者注意指示牌及道路標記。據本報記者昨日早上現場所見，行車情況大致暢順。

行車線減至4條 運輸署表示，「易通行」不停車繳費服務於今年5月7日起推行，目前已有6條政府收費隧道實施「易通行」，包括尖山隧道、城門隧道，獅子山隧道、紅磡海底隧道、西區海底隧道及東區海底隧道，平均每日處理約43萬架次車流，運作大致暢順。至於香港仔隧道亦擬於下月實施「易通行」，確實日期容後公布。

「易通行」不停車繳費服務實施逾半年，期間錯漏百出，甚至因系統數據滯後導致大批駛經隧道的車輛未能即時繳費，令車主要補交隧道費，而逾期則更會被徵收附加費。

運輸署首席運輸主任何均衡早前出席電台節目表示，現時有約0.3%車輛車主未有在過隧道後14日內繳交隧道費而收到附加費通知書，認為相關數字不算高。他指，車主收到通知後提出要求豁免附加費，該署會按個別情況考慮，例如理解到系統較新，大家可能未熟悉等。但香港汽車會代表則直言本港自動繳費落後，並指出「易通行」甫推出系統已不穩定，對車主造成不公平。