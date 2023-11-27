顯徑站 貫徹綠色概念 獲評傑出表現

顯徑站成為首個在英國綠色建築評估系統BREEAM In-Use取得最高「傑出」評級的鐵路車站。

自然通風唔翳焗 太陽能電力十足 港鐵屯馬綫顯徑站前年獲得英國綠色建築評估系統BREEAM In-Use頒發「優秀」評級，是亞洲首個獲得該評級的鐵路站。該站今年再下一城，成為首個取得該綠建評估系統最高「傑出」評級的鐵路車站。港鐵表示，顯徑站於規劃、設計、建造及營運上累積各種經驗及數據，將來在車站規劃上更得心應手，目標是所有新建車站及新住宅發展項目，至少達「綠建環評」金級認證。

港鐵公司車務工程服務及創科總管陳慶強介紹，2020年初啟用的顯徑站以綠色車站為概念，在設計規劃、建造及營運等方面融入環保元素，包括半開放式的車站設計，站內沒有冷氣，採用自然通風，月台亦設有環保塑料木材屏風，作用類似百葉簾，可以阻隔太陽熱能，再配合佔地達5,000平方米的綠化天台，可降低站內溫度，減少製冷需要。

該站安裝面積達約300平方米的各種太陽能發電板，包括硬板、軟板、地磚及玻璃幕牆。陳慶強指，太陽能板每年可發5萬度電，相等於約115個3人家庭一個月用電量。由太陽能產生的電力會供站內的照明及風扇等使用，但未有透露相關電力佔車站整體用電的比例。

除了顯徑站，港鐵亦在八鄉車廠、柴灣車廠、欣澳站、兆康站，以至大圍車廠及屯門車廠，設有太陽能板或相關安裝工程。問到會否在更多車站設置太陽能板，陳慶強稱，車站加裝太陽能板要視乎天台的盛載能力、日照時間及範圍等；又指港鐵目標是每年透過可再生能源發100萬度電。

陳慶強又指，港鐵已有超過40個電動車充電站，分別位於港鐵九龍灣總部大樓、火炭鐵路大樓、部分商場及車站停車場，例如圓方、紅勘站等，分別供職員與公眾使用。他續指，港鐵會繼續在辦公大樓、商場及車站停車場等物色位置，目標在2025年前增設逾200個電動車充電站。港鐵亦計劃引入30部電動巴士，料最快明年第一季落地。

氫能輕鐵明年中試車 陳慶強透露，港鐵正研究氫能輕鐵，擬明年中試車。新車長約30米，可載客200至300人，將在屯門附近行駛。他補充，港鐵將與港府測試工程數據，例如加氫、續航力、人員培訓等數據，為期約6個月；屆時將採用不同方案進行測試，包括邀請特定乘客或舉辦導賞團等，正式啟用日期待定。