七人車自炒 菲傭偕手抱嬰拋飛

【本報訊】一輛七人車於昨午2時許，沿吐露港公路往上水方向快線駛至大埔新峰花園附近，突然失控自炒撞向石壆，衝前約100米後始停下，兩人被拋出車外。救援人員接報到場，證實姓何（53歲）男司機胸口痛楚、其姓田（32歲）妻子及8個月大兒子，以及28歲菲律賓籍女傭和其27歲女同鄉友人共5人受傷。

其中菲傭頭、手及腳部受傷，期間一度陷入昏迷，她由救護車急送沙田威爾斯親王醫院搶救，其後回復清醒。田婦則胸口痛，與其頭、手受傷的兒子，亦送威爾斯親王醫院治療。何男與頸痛的菲傭友人送大埔那打素醫院救治。執法人員經初步調查，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪拘捕何男，車禍原因有待進一步調查。

疑無佩戴安全帶 車門突打開 現場消息稱，當時菲傭抱住男嬰坐於後座，七人車行駛時失控撞向右邊石壆，期間車門突然打開，菲傭懷疑沒有佩戴安全帶，致她與男嬰被拋出車外，地面留下長長煞車胎痕。有途經駕駛人士見狀，紛紛停車了解，有人更沿路走向後面察看菲傭情況。肇事七人車右車頭毀爛，泵把甩脫，擋風玻璃碎裂，安全氣袋彈出。受意外影響，現場交通一度擠塞。