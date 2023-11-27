東呼即應：高齡司機意外多 道路炸彈任穿梭

東呼即應揭體檢漏洞 醫生業界齊探討 涉及高齡司機的意外不絕如縷，運輸及物流局擬收緊的士、小巴等商用車司機的體檢要求，但明年第3季才落實，緩不濟急。老司機意外頻生，亦揭示政府長期懶理體檢漏洞，遲應結果釀成馬路炸彈隨街走。《東呼即應》訪問醫生、汽車業界探討相關問題。

一名73歲專線小巴司機上周四（23日）於大埔轉入一個彎位時，懷疑扭軚轉向不足，猛撼石壆彈起，司機送院搶救不治；而於此意外發生前約一星期，一名74歲「的哥」駕駛一輛無載客新界的士，於粉嶺剷上安全島，車頭嚴重損毀。除了「搵食車」，亦有89歲老翁駕駛七人車離開停車場時突然失控，先撞毀收費亭閘杆，再飆前攔腰撞向停泊於路邊的另一輛七人車。

神經肌肉退化 長者反應緩 老人科專科醫生佘達明表示，一般長者都有數方面退化，包括視力及聽力變差，這兩方面現有70歲以上年老司機仍有檢查，但其他方面的退化問題則被忽略，例如神經線或肌肉退化，會令長者反應速度變慢，對於突然而來的事件，其反應就沒有一般年輕司機般敏銳。他指出，長者頸部、手部或腳部關節發炎的情況很常見，亦會大幅影響駕駛靈敏度，希望當局可加緊審視年長司機的健康。

根據現時法例規定，70歲以上司機申請駕駛執照，只需提供一份4個月內、由認可註冊醫生發出的體檢證明書，就可視乎情況申請1年或3年駕駛執照，續期時再進行身體檢查。但不少老司機成為交通意外中的肇事司機，相關制度令人質疑存在不完善之處。

運輸及物流局今年5月向立法會提交文件，擬修訂駕駛者體檢機制，收緊的士、小巴等商用車司機的體檢要求年齡，從目前70歲的門檻降至65歲，且須「一年一檢」；而高齡司機續領所需的「體格檢驗證明書」，更計劃區分為適宜駕駛「商用車輛」及「非商用車輛」人士，其中對職業司機體檢標準更「辣」，包括視野及聽力篩查。

另外，除非通過醫學評估，若高齡司機患有夜盲症、認知障礙症、惡性腦腫瘤、有植入式心臟除顫器，或者需要使用輔助氧氣的慢性肺病等，不會獲發或吊銷商用車輛駕駛執照，但有關措施最快明年第3季才有望落實。

業界支持體檢 揪身體隱患 收緊措施消息一出，不少職業車高齡司機擔心飯碗不保。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，身體狀況好的年老司機可以繼續駕駛，但同時很多司機也不知道自身隱患，所以必須規定每年驗身。

本港法例並無職業司機年齡上限，因此一個行之有效的體檢制度，對減低老司機牽涉交通意外十分關鍵。港官過去正是長時間敷衍塞責，造成高齡司機如計時炸彈般於馬路上橫衝直撞。

事實上，的士、小巴司機工時長、薪酬低，難以吸引年輕人入行，而本港退休保障不足，不少銀髮族要「活到老、做到老、做到死」，就算當局收緊體檢制度、老司機通過體檢，但「日以繼夜、夜以繼日」開工，勢必導致精神不濟，影響判斷。

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