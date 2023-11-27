股樓一潭死水 半年財赤已破千億

【本報訊】疫後本港經濟仍低迷，樓市、股市皆沒有起色，但政府卻連年出現財政赤字，過去4年有3年出現財赤，本年度財赤較今年2月的預算案大幅上升，預計高逾千億元，而首6個月財赤已達1,777億元，財政儲備更跌至只有約6,500億元低位。曾有議員公開質疑若財赤繼續落去，或達到10,000億元，形容為「好恐怖嘅數字」。

事實上，在2019至2020年間本港就出現106億元的財赤，翌年進一步擴大至2,518億元。雖然在2021年至2022年間出現小型反彈至237億元盈餘，但在2022年至2023年本港再出現財赤1,883億元，到今年首6個月香港已達1,777億元財赤，接近去年全年財赤數字。

財政儲備逐年掏空 在連年財赤的情況下，本港的財政儲備逐年被掏空，由2019至2020年間的11,603億元，急跌至2022年至2023年的8,347億元，而在今年首半年財政儲備更跌至6,571億元。但在今年2月公布的預算案預測本年度只會有544億元財赤，財政儲備更有7,629億元。

財赤連年擴大